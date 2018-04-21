В Петербурге прошел полумарафон Участие приняли 1,8 тыс. человек

В Петербурге прошел полумарафон. Об этом сообщила компания «Балтика».

В полумарафоне приняло участие 1,8 тыс. человек. Забег прошел в Приморском парке Победы на Крестовском острове. Участники стартовали недалеко от стадиона на Крестовском острове. Полумарафон прошел при поддержке бренда «Балтика 0».

Напомним, о проведении полумарафона сообщили в четверг. Администрация города предупреждала о перекрытии некоторых участков улиц из-за мероприятия. Ограничения на движение действовали с 10:50 до 14:00 часов.