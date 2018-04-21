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21.04.18 / 19:35 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге прошел полумарафон

Участие приняли 1,8 тыс. человек

Фото: "Балтика"

Фото: «Балтика»

В Петербурге прошел полумарафон. Об этом сообщила компания «Балтика».

В полумарафоне приняло участие 1,8 тыс. человек. Забег прошел в Приморском парке Победы на Крестовском острове. Участники стартовали недалеко от стадиона на Крестовском острове. Полумарафон прошел при поддержке бренда «Балтика 0».

Напомним, о проведении полумарафона сообщили в четверг. Администрация города предупреждала о перекрытии некоторых участков улиц из-за мероприятия. Ограничения на движение действовали с 10:50 до 14:00 часов.

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