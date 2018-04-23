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23.04.18 / 19:49 Новости / Политика / Россия и мир

Правительство Армении ушло в отставку

Вслед за премьер-министром Сержем Саргсяном

арменияПравительство Армении ушло в отставку. Соответствующий приказ в понедельник подписал президент Армен Саркисян.

Напомним, ранее в понедельник в отставку подал премьер-министр Серж Саргсян. Он подчеркнул, что уходит из-за массовых протестов в стране, связанных с его избранием.

С 13 апреля в Армении шли массовые протесты. На площади в крупных городах выходили многотысячные толпы жителей страны, которые требовали отставки Саргсяна. Почти 300 человек в результате были задержаны полицией. В их числе – лидер оппозиции Никол Пашинян. Незадолго до заявления Саргсяна его выпустили из СИЗО.

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