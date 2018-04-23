Работники Hyundai благоустроили территорию возле родника под Петербургом Возле санатория «Детские дюны»

Работники петербургского завода Hyundai благоустроили территорию вокруг родника рядом с санаторием «Детские дюны» в Курортном районе города. Об этом на предприятии сообщили в понедельник.

Как передает «Мы можем.ру», экологическая акция Eco Day прошла 21 апреля, в ней приняли участие 70 волонтеров. Сотрудники завода благоустроили родник, установили специальный колодец-каптаж для сбора воды, пешеходный мостик и скамейки. Также они очистили территорию вблизи родника от мусора, высадили 120 деревьев и кустарников, укрепили почву над родником с помощью геосеток.

Eco Day на заводе Hyundai проводят дважды в год, начиная с 2012 года. В компании подчеркивают, что во всем мире подразделения компании Hyundai Motor реализуют социальные инициативы под лозунгом «Изменим мир вместе». Российский завод Hyundai Motor также поддерживает профессиональные образовательные учреждения, реализует программы, направленные на улучшение уровня знаний в области безопасности дорожного движения среди детей.