В Нижнем Новгороде открылась построенная к ЧМ станция метро

В Нижнем Новгороде открылась станция метро, построенная к чемпионату мира по футболу. Открытие станции «Стрелка» прошло во вторник.
В администрации города полагают, что пассажиропоток станции в дни мундиаля составит 25-30 тыс. пассажиров в сутки. После окончания чемпионата мира ожидается, что пассажиропоток будет составлять 8-12 тыс. человек в сутки. В городской администрации также подчеркнули, что открытие является техническим. А нижегородцы и гости города смогут воспользоваться новой веткой метро с 5:15 утра 13 июня.
Станция «Стрелка» расположена рядом со стадионом, на месте слияния Оки и Волги. Станцию начали строить в 2015 году. Она стала 15-й в Нижегородском метрополитене. Стоимость строительства станции в администрации города оценивают почти в 12 млрд рублей.
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Реплики
Оки и Волги,а не Оби! Исправьте пожалуйста!
Конечно, Оки! Большое спасибо за внимательность!