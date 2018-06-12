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12.06.18 / 18:38 Новости / Россия и мир

В Нижнем Новгороде открылась построенная к ЧМ станция метро

«Стрелка»

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strelka-project-bВ Нижнем Новгороде открылась станция метро, построенная к чемпионату мира по футболу. Открытие станции «Стрелка» прошло во вторник.

В администрации города полагают, что пассажиропоток станции в дни мундиаля составит 25-30 тыс. пассажиров в сутки. После окончания чемпионата мира ожидается, что пассажиропоток будет составлять 8-12 тыс. человек в сутки. В городской администрации также подчеркнули, что открытие является техническим. А нижегородцы и гости города смогут воспользоваться новой веткой метро с 5:15 утра 13 июня.

Станция «Стрелка» расположена рядом со стадионом, на месте слияния Оки и Волги. Станцию начали строить в 2015 году. Она стала 15-й в Нижегородском метрополитене. Стоимость строительства станции в администрации города оценивают почти в 12 млрд рублей.

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Реплики

  1. Наталья 13.06.2018 at 07:07 - Reply

    Оки и Волги,а не Оби! Исправьте пожалуйста!

    • Елена Васильева 13.06.2018 at 07:27

      Конечно, Оки! Большое спасибо за внимательность!

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