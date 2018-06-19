Сенат США отменил сделку с китайской ZTE Ранее Трамп обещал восстановить сотрудничество между китайской и американскими компаниями

Сенат США отменил сделку с китайским производителем смартфонов ZTE. Об этом стало известно во вторник.

Сделка предусматривала восстановление торговли между ZTE и американскими компаниями. Это часть законопроекта об оборонном бюджете. Однако сенаторы сочли недопустимым возвращение компании на рынок, так как она нарушила санкционный режим США в торговле с Ираном и КНДР.

Отметим, ранее президент США Дональд Трамп обещал ZTE возобновление деятельности в США. При этом также Трамп говорил, что США могут наложить на ZTE крупный штраф в размере до $1,3 млрд.

В настоящий момент торговые отношения между США и Китаем обострились. Китай обещает принять меры, если США введут новые пошлины на китайские товары. В Китае полагают, что Вашингтон «развязал торговую войну и нарушил законы рынка».