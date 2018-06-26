Московская биржа закрылась в красной зоне Индекс Мосбиржи 2231,03 пункта, индекс РТС 1113,6 пункта

Торги вторника на Московской бирже закрылись в красной зоне. Индекс Мосбиржи остановился у отметки 2231,03 пункта, опустившись на 0,25%; индекс РТС потерял 0,59% и составил 1113,6 пункта.

Как отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова, общий фон стабилизировался, но многие участники рынков пребывают в ожидании свежих сигналов, возможно, негативных. Инвесторы продолжают строить предположения о возможных последствиях торговой войны между США и Китаем, а также ее влиянии на глобальный экономический рост. Европейские фондовые индексы завершают сессию на нейтральной территории, большинство индикаторов развивающихся рынков находятся в минусе.