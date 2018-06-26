СМИ: Пучков может уйти в сенаторы От Приморского края

Бывший глава МЧС Владимир Пучков может стать сенатором верхней палаты парламента. О такой вероятности во вторник пишет РБК со ссылкой на источники в СовФеде.

При этом издание оговаривает, что решение пока что не принято окончательно. Пучков может выдвинуться в верхнюю палату от Приморсковго края. В этом случае он займет место сенатора от того же региона Светланы Горячевой.

Напомним, Пучков не вошел в обновленный состав правительства. Место руководителя МЧС занял Евгений Зииничев, ранее работавший замдиректора ФСБ.

Ранее РБК писал о том, что из Совета Федерации уйдут 17 сенаторов. Они покинут верхнюю палату парламента в сентябре, после единого дня голосования.