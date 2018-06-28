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28.06.18 / 19:30 Новости / Россия и мир

Amazon объявил о покупке онлайн-аптеки PillPack

Сумма сделки не называется

Онлайн-ритейлер Amazon договорился о покупке онлайн-аптеки PillPack. Об этом в компании сообщили в четверг.

Теперь сделку должны одобрить регуляторы. Стороны рассчитывают закрыть ее до конца 2018 года. Сумма сделки и какие-либо подробности не раскрываются.

Добавим, сервис PillPack доставляет клиентам рецептурные препараты, упакованные по индивидуальному заказу для приема в определенное время. Компания работает в 49 штатах. Весной CNBC сообщал, что о покупке PillPack думает американский ритейлер Walmart. Возможная сделка оценивалась в сумму «до $1 млрд».

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