Amazon объявил о покупке онлайн-аптеки PillPack Сумма сделки не называется

Онлайн-ритейлер Amazon договорился о покупке онлайн-аптеки PillPack. Об этом в компании сообщили в четверг.

Теперь сделку должны одобрить регуляторы. Стороны рассчитывают закрыть ее до конца 2018 года. Сумма сделки и какие-либо подробности не раскрываются.

Добавим, сервис PillPack доставляет клиентам рецептурные препараты, упакованные по индивидуальному заказу для приема в определенное время. Компания работает в 49 штатах. Весной CNBC сообщал, что о покупке PillPack думает американский ритейлер Walmart. Возможная сделка оценивалась в сумму «до $1 млрд».