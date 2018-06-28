Все новости

28.06.18 / 21:09 Новости / Россия и мир

ЦБ и предложение Минфина. Итоги четверга

В четверг президент России Владимир Путин подписал законы о штрафах для поисковиков и о противодействии кражам с карт. Минфин предложил очередной вариант снижения порога беспошлинного ввоза посылок, а правительство — приравнять номер мобильного телефона к паспорту. В то же время ЦБ обязал банки информировать его о хакерских атаках.

Коллаж АБН

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах для поисковиков за выдачу ссылок на запрещенные сайты. А также закон о противодействии хищению денег с кредитных карт.

Минфин предложил очередной вариант снижения порога беспошлинного ввоза посылок. Хочет облагать посылки дороже 500 евро пошлиной уже с 1 июля этого года.

ЦБ обязал банки информировать его о хакерских атаках. Ранее банки могли это делать только на добровольной основе.

В правительстве предложили приравнять номер мобильного телефона к паспорту. Законопроект предлагает ввести всего девять идентификаторов.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,120 seconds.