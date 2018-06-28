ЦБ и предложение Минфина. Итоги четверга

В четверг президент России Владимир Путин подписал законы о штрафах для поисковиков и о противодействии кражам с карт. Минфин предложил очередной вариант снижения порога беспошлинного ввоза посылок, а правительство — приравнять номер мобильного телефона к паспорту. В то же время ЦБ обязал банки информировать его о хакерских атаках.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах для поисковиков за выдачу ссылок на запрещенные сайты. А также закон о противодействии хищению денег с кредитных карт.

Минфин предложил очередной вариант снижения порога беспошлинного ввоза посылок. Хочет облагать посылки дороже 500 евро пошлиной уже с 1 июля этого года.

ЦБ обязал банки информировать его о хакерских атаках. Ранее банки могли это делать только на добровольной основе.

В правительстве предложили приравнять номер мобильного телефона к паспорту. Законопроект предлагает ввести всего девять идентификаторов.