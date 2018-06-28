Ученые создали микроробота для работы внутри живого организма И протестировали его на мышах

Ученые под руководством Дун Суня из Городского университета Гонконга разработали биосовместимого микроробота для работы внутри живого организма, в частности, доставки клеток к нужному органу. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Robotics.

Исследователи использовали в разработке магнитное управление, пишет N+1. Это позволило не оснащать устройство аккумулятором, двигателем и микроконтроллером. В результате, робот – это сферическая фуллеренообразная конструкция с множеством лучей. Расстояние между ними соразмерно переносимым клеткам.

Сначала ученые протестировали микроробота вне живых организмов, а также внутри живого эмбриона данио-рерио – он прозрачен, поэтому исследователи могли легко отследить перемещение устройства. После этого были проведены опыты на лабораторной мыши, прикрепив к роботу раковые клетки. Выяснилось, что клетки могут самопроизвольно отсоединяться от механизма после доставки к нужному органу.

Добавим, в начале этого года стало известно, что Американские инженеры из университета Пердью разработали микророботов μTUM, которые способны передвигаться с помощью кувырков. Размер устройства составляет 400 на 800 мкм. Исследователи считают, что такие роботы будут полезны, например, при необходимости адресной доставки лекарства в организме.