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28.06.18 / 14:46 Новости / Россия и мир / Экономика

Суд арестовал счета и активы НМТП по делу Магомедовых

Стоимость активов и суммы на счетах не разглашают

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Тверской суд Москвы в рамках уголовного дела совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова арестовал денежный счета, активы и имущество крупнейшего торгового порта России – Новороссийского морского торгового порта (НМТП). Об этом в четверг сообщил председатель правления компании «Транснефть» Николай Токарев.

Как пишет ТАСС, «Транснефть», по словам Токарева, работает со следствием и пытается снять арест с активов и счетов НМТП. Стоимость активов и сумму на счетах топ-менеджер не уточнил.

Напомним, «Транснефть» является совладельцем порта. Компания сохраняет интерес к покупке доли группы «Сумма» в НМТП. В настоящий момент компании владеют 50,1% акций на паритетных условиях. Через свою дочку, «Транснефть-Сервис», «Транснефть» владеет еще 10,5% акций. Еще 20% — у Росимущества, 5,3% — в управлении РЖД, 2,75% — у группы «Сумма».

Братьев Магомедовых арестовали 30 марта. Их обвинили в мошенничестве и хищении в особо крупном размере. Под арестом также находятся и другие активы «Суммы», конкретные компании не уточняются.

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