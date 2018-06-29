Все новости

29.06.18 / 21:19 Новости / Россия и мир / Экономика

Со счетов и имущества НМТП сняли арест

Наложенный по делу Магомедовых и «Суммы»

Сюжет:

Новороссийского морского торгового портаСо счетов и имущества Новороссийского морского торгового порта (НМТП) сняли арест. Об этом в говорится в квартальной отчетности НМТП, опубликованной в пятницу.

Напомним, арест был наложен в рамках дела братьев Магомедовых. Сумма на счетах не называлась.

Арест был произведен в конце мая, пишет «Интерфакс». Накануне об аресте рассказывал Николай Токарев, председатель правления «Транснефти», которая является акционером НМТП. По его словам, «Транснефть» активно работала со следствием и пыталась снять арест с активов и счетов.

Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которые контролируют группу «Сумма», арестовали по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, они незаконно присвоили около 2,5 млрд бюджетных средств.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,136 seconds.