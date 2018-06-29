Со счетов и имущества НМТП сняли арест Наложенный по делу Магомедовых и «Суммы»

Со счетов и имущества Новороссийского морского торгового порта (НМТП) сняли арест. Об этом в говорится в квартальной отчетности НМТП, опубликованной в пятницу.

Напомним, арест был наложен в рамках дела братьев Магомедовых. Сумма на счетах не называлась.

Арест был произведен в конце мая, пишет «Интерфакс». Накануне об аресте рассказывал Николай Токарев, председатель правления «Транснефти», которая является акционером НМТП. По его словам, «Транснефть» активно работала со следствием и пыталась снять арест с активов и счетов.

Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которые контролируют группу «Сумма», арестовали по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, они незаконно присвоили около 2,5 млрд бюджетных средств.