Суд признал право компании из Польши требовать у России снижение стоимости газа Не в первый раз

Арбитражный суд в Стокгольме признал право компании из Польши PGNiG требовать у России снижение стоимости газа. Об этом организация сообщила в субботу.

Суд признал доводы компании. Арбитраж постановил, что есть предпосылка в контракте, которая дает право PGNiG требовать снизить цены в долгосрочном контракте. Речь идет о Ямальском контракте на поставку газа «Газпромом» в Польшу.

Отметим, это не первое снижение стоимости по данному контракту. Изначально цену снизили на 10% в 2012 году. Затем PGNiG снова попросила суд уменьшить стоимость из-за ее несоответствия рыночной. Это произошло в 2015 году.