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30.06.18 / 18:29 Новости / Россия и мир / Экономика

Суд признал право компании из Польши требовать у России снижение стоимости газа

Не в первый раз

Арбитражный суд в Стокгольме признал право компании из Польши PGNiG требовать у России снижение стоимости газа. Об этом организация сообщила в субботу.

Суд признал доводы компании. Арбитраж постановил, что есть предпосылка в контракте, которая дает право PGNiG требовать снизить цены в долгосрочном контракте. Речь идет о Ямальском контракте на поставку газа «Газпромом» в Польшу.

Отметим, это не первое снижение стоимости по данному контракту. Изначально цену снизили на 10% в 2012 году. Затем PGNiG снова попросила суд уменьшить стоимость из-за ее несоответствия рыночной. Это произошло в 2015 году.

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