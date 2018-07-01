На Васильевском острове в Петербурге открыли крышу с бесплатным входом На 13-й линии

Накануне на 13-й линии Васильевского острова в Петербурге состоялось открытие пространства «Солнцесправа». Об этом сообщили организаторы.

В честь открытия организаторы устроили мастер-классы, латиноамериканские танцы, спектакль, модный показ и другие мероприятия. Отметим, вход на крышу пространства бесплатный.

Добавим, пространство «Солнцесправа» начало работу на крыше музея современного искусства «Артмуза». Крыша с видом на Васильевский остров будет открыта для петербуржцев и гостей города до сентября.