На Васильевском острове в Петербурге открыли крышу с бесплатным входом

Накануне на 13-й линии Васильевского острова в Петербурге состоялось открытие пространства «Солнцесправа». Об этом сообщили организаторы.
В честь открытия организаторы устроили мастер-классы, латиноамериканские танцы, спектакль, модный показ и другие мероприятия. Отметим, вход на крышу пространства бесплатный.
Добавим, пространство «Солнцесправа» начало работу на крыше музея современного искусства «Артмуза». Крыша с видом на Васильевский остров будет открыта для петербуржцев и гостей города до сентября.
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