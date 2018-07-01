Ветер сорвал часть крыши дома на улице Типанова в Петербурге И с корнем повалил дерево на Авиаконструкторов

Часть крыши дома 19 на улице Типанова в Петербурге отлетела из-за сильного ветра. Об этом в воскресенье сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург».

По предварительным данным, никто не пострадал. По словам очевидцев, часть кровли и доски уже собрали.

Между тем, во дворе дома 3 на проспекте Авиаконструкторов ветер с корнем повалил дерево. Очевидцы сообщают, что дерево ветками «обняло пару машин».

Добавим, ранее стало известно, что упавшее дерево стало причиной сбоя в движении пригородных поездов в Петербурге. Дерево упало на железнодорожные пути, в результате чего электрички с Финляндского вокзала следовали с опозданием. Кроме того, были отменены два поезда.