Московская биржа закрылась в красной зоне Индекс Мосбиржи - 2301,65; РТС - 1147,47

Московская биржа во вторник закрылась в красной зоне. Индекс Мосбиржи упал на 0,76% и составил 2301,65 пунктов. РТС снизился на 0,36% до 1147,47 пунктов.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отметила, что на российском фондовом рынке к вечеру наблюдаются разнонаправленные колебания. Индекс Мосбиржи стоит в непосредственной близости от 2300 пунктов. Индекс РТС балансирует вокруг 1150 пунктов, здесь на текущий момент мало шансов для динамичных торгов. В секторе нефти продолжается нешуточная качка. Баррель Brent к вечеру шагнул заметно выше $78 и торгуется около $78,35. Ближайшее сопротивление стоит около $78,90, это вчерашний пик. Следующая цель «быков» находится у недельного максимума на отметке $79,56 за бочку черного золота, считает аналитик. Во вторник рынок ещё в ожидании свежих данных по запасам нефти от API, в среду будет пауза из-за отсутствия американских инвесторов, отдыхающих по случаю 4 июля.

Рубль отстает от черного золота в динамике, но у него своя история. Доллар США уже несколько дней «гуляет» вокруг 63 рублей плюс-минус, ниже 62,70 рублей уйти сложно, выше 63,50 рублей — ещё более проблематично. Получается довольно скучный коридор, актуальный для летнего периода, но необычный на фоне сырьевой волатильности. Пока эти границы для пары доллар/рубль будут актуальны, евро/рубль останется в пределах 73,45-74,00 рублей, уточнила Бодрова.