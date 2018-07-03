Все новости

03.07.18 / 19:15 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа закрылась в красной зоне

Индекс Мосбиржи - 2301,65; РТС - 1147,47

Фото АБН

Московская биржа во вторник закрылась в красной зоне. Индекс Мосбиржи упал на 0,76% и составил 2301,65 пунктов. РТС снизился на 0,36% до 1147,47 пунктов.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отметила, что на российском фондовом рынке к вечеру наблюдаются разнонаправленные колебания. Индекс Мосбиржи стоит в непосредственной близости от 2300 пунктов. Индекс РТС балансирует вокруг 1150 пунктов, здесь на текущий момент мало шансов для динамичных торгов. В секторе нефти продолжается нешуточная качка. Баррель Brent к вечеру шагнул заметно выше $78 и торгуется около $78,35. Ближайшее сопротивление стоит около $78,90, это вчерашний пик. Следующая цель «быков» находится у недельного максимума на отметке $79,56 за бочку черного золота, считает аналитик. Во вторник рынок ещё в ожидании свежих данных по запасам нефти от API, в среду будет пауза из-за отсутствия американских инвесторов, отдыхающих по случаю 4 июля.

Рубль отстает от черного золота в динамике, но у него своя история. Доллар США уже несколько дней «гуляет» вокруг 63 рублей плюс-минус, ниже 62,70 рублей уйти сложно, выше 63,50 рублей — ещё более проблематично. Получается довольно скучный коридор, актуальный для летнего периода, но необычный на фоне сырьевой волатильности. Пока эти границы для пары доллар/рубль будут актуальны, евро/рубль останется в пределах 73,45-74,00 рублей, уточнила Бодрова.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,141 seconds.