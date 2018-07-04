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04.07.18 / 16:52 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Албин: Петербургу не хватает 140 млрд рублей на строительство социальных объектов

Поэтому власти обсуждают создание Фонда социальных обязательств застройщиков

Коллаж АБН

Дефицит финансирования строительства социальной инфраструктуры в Петербурге оценивается в 140 млрд рублей. Об этом в среду сообщил вице-губернатор города Игорь Албин на «круглом столе» по реализации президентского указа об увеличении ежегодных объемов строительства жилья.

Поэтому власти обсуждают создание Фонда социальных обязательств застройщиков, который должен заработать до конца года, отметили в аппарате вице-губернатора. В настоящий момент основную нагрузку по строительству социальной инфраструктуры несут на себе средние и мелкие компании.

По словам директора СПб ГБУ «Управление строительными проектами» Арама Гукасяна, ожидается, что застройщики будут отчислять в фонд 8,5-11 тыс. рублей на метр возводимого жилья, уточняет «Недвижимость и строительство Петербурга». Однако Гукасян добавил, что об окончательных цифрах и организации фонда говорить пока рано.

Добавим, по словам Игоря Албина, в прошлом году в Петербурге было введено 3,5 млн кв. м жилья, что на 17% выше планового показателя. При этом, согласно расчетам, к 2024 году город должен выйти на объем 4,5 млн кв. м жилой недвижимости.

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