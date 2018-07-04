Из-за проверки «бесхоза» на Московском вокзале пассажиры опоздали на поезда В том числе на «Сапсаны»

Из-за проверки бесхозного предмета на Московском вокзале в Петербурге пассажиры опоздали на свои поезда. Информацию об этом в среду подтвердили в Октябрьской железной дороге (ОЖД).

Пассажиры не могли получить багаж из камеры хранения, которую закрыли из-за проверки забытого предмета. К настоящему моменту предмет уже проверили, опасности он не представляет, пишет ТАСС.

В пресс-службе ОЖД сказали, что на поезда опоздали около 20 пассажиров. Их всех отправят на следующих поездах без доплаты за билет, заверили в ОЖД.

Ранее в Telegram-канале Varlamov News появилось сообщение о том, что на Московском вокзале многие опаздывают на поезда, в том числе на скоростные «Сапсаны», из-за проверки предмета в камере хранения. «Много людей уже пропустили поезд», — сообщил очевидец. Он уточнил, что билеты на следующие поезда обещаны только пассажирам «Сапсанов», а с остальными «ничего не ясно». Также очевидец был возмущен отсутствием звуковых объявлений о коллапсе с камерой хранения, а также тем, что стойка информации оказалась не в курсе проблемы.

Отметим, между Московским вокзалом в Петербурге и столичными вокзалами ежедневно курсирует порядка 15 пар поездов. В среднем они перевозят до 15 тыс. пассажиров в сутки. На время чемпионата мира по футболу между городами запустили дополнительные «Сапсаны».