Трейдер Glencore объявил о buy-back на $1 млрд Программу реализуют в два этапа

Швейцарский трейдер Glencore запускает программу обратного выкупа своих акций (buy-back) на сумму до $1 млрд. Об этом в компании сообщили в четверг.

Уточняется, что программа рассчитана до декабря 2018 года и будет проходить в два этапа. Первый пройдет с 5 июля до 7 августа, в преддверии публикации финансовых итогов за I полугодие.

Ранее Минюст США потребовал у «дочки» Glencore данные о соблюдении компанией законодательства о борьбе с коррупцией и отмывании средств. Речь идет о предприятиях трейдера в Нигерии, Конго и Венесуэле, в которых Glencore работает с 2007 года. Как отмечают «Ведомости», на фоне этой новости акции компании на бирже в Лондоне подешевели более чем на 12%. По данным Financial Times, последний раз Glencore объявляла buy-back летом 2014 года.