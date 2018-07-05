Петербуржцы вновь пожаловались на загрязнение Славянки Местные жители сообщают о запахе ацетона, краски и канализации

Жители Петербурга снова сообщают о загрязнении реки Славянки, впадающей в Неву. Об этом очевидцы стали сообщать в среду в соцсетях.

Местные жители сообщают о запахе ацетона, краски и канализации. По их мнению, это связано с промышленным производством, которое находится поблизости.

Напомним, год назад Роспотребнадзор выявил нефтепродукты в реке Славянка, а также установил источник их поступления. Инспекторы сообщили, что сточные воды поступали в реку из выпуска «ОбщМет», который находится на балансе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Через него без очистных сооружений отводили воды с различных объектов. По факту загрязнения было возбуждено уголовное дело.