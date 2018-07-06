Греф сообщил о росте мировых потерь от кибератак До $8 трлн

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил о росте мировых потерь от кибератак. Такое заявление он сделал в пятницу во время выступления на международном конгрессе по кибербезопасности.

По словам Грефа, число кибератак растет не пропорционально. Их число в 2017 году удвоилось. Это происходит, несмотря на увеличение расходов компаний на кибербезопасность. По подсчетам Сбербанка, к 2021 году расходы на кибербезопасность вырастут до $1 трлн.

При этом потери организаций по всему миру увеличатся в восемь раз к 2022 году. Они составят $8 трлн, заявил Греф.

Напомним, ранее в пятницу стало известно об успешной кибератаке на московский «ПИР банк». Хакеры похитили с корсчета кредитной организации 58 млн рублей. Греф сообщил, что атаку провела группировка Carbanak. Добавим, накануне стало известно о попадании файлов Google Docs в поисковую выдачу «Яндекса». Роскомнадзор начал проверку.