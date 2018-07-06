Метрополитен Петербурга продлит работу в день полуфинала ЧМ Будет работать на вход до 3 часов ночи 11 июля

Петербургский метрополитен продлит работу в ночь с 10 на 11 июля, когда состоится полуфинал Чемпионата мира по футоблу-2018. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе подземки.

На вход станции будут закрыты в 03:00 11 июля, а на выход продолжат работу до проследования последних поездов с пассажирами. Оплатить проезд можно будет проездными билетами и жетонами.

Добавим, для пассажиров будут закрыты вестибюли 1 станций «Проспект Ветеранов», «Московская» и «Девяткино», вестибюли 2 станций «Ленинский проспект» и «Площадь Ленина», а также вестибюли станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская». При этом вестибюль 2 станции «Невский проспект» будет закрыт для входа и выхода в 23:00.

Добавим, 10 июля в Петербурге пройдет полуфинал ЧМ-2018. Матч начнется в 21:00 на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове. Команды-соперники пока не определены.