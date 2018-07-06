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06.07.18 / 19:52 Новости / Россия и мир

Директор департамента госполитики по морскому и речному транспорту покинул Минтранс

О новом месте работы Клюева пока неизвестно

Министерство транспорта РФ

Фото АБН

Из Минтранса ушел Виталий Клюев, директор департамента государственной политики в области морского и речного транспорта. Об этом в пятницу сообщает «Коммерсантъ-СПб» со ссылкой на источники в отрасли.

О новом месте работы Клюева пока неизвестно. О намерениях Клюева покинуть занимаемый пост стало известно в июне. Тогда также сообщалось об уходе замминистра транспорта и главы «Росморречфлота» Виктора Олерского.

Отметим, в качестве директора департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Виталий Клюев проработал два года. Всего же в Минтрансе он отработал более 12 лет.

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