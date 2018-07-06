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06.07.18 / 18:55 Новости / Россия и мир / Экономика

«Нафтогаз» подал новый иск к «Газпрому»  на $11,6 млрд

Иск направили накануне саммита Украина – ЕС

Коллаж АБН

В Стокгольмский арбитраж поступил новый иск «Нафтогаза» против «Газпрома», в котором компания требует пересмотра транзитного тарифа и компенсации в $11,6 млрд. Об этом в украинской компании сообщили в пятницу.

Иск направили накануне саммита Украина – ЕС и начала трехсторонних переговоров по вопросам поставки газа с участием Еврокомиссии. Первая встреча назначена на 17 июля.

Напомним, в конце февраля Стокгольмский арбитражный суд отклонил аналогичный иск «Нафтогаза» по пересмотру ставок тарифа. При этом суд постановил, что «Газпром» недопоставил газ украинской стороне и должен выплатить ей $2,6 млрд с учетом задолженности украинской сторон. Позже суд приостановил решение по спору «Нафтогаза» и «Газпрома» после ходатайства российской стороны, и арест с активов «Газпрома» был снят. Однако 4 июля «Нафтогаз» сообщил о возобновлении ареста активов российской компании на время рассмотрения апелляции украинской стороны в швейцарском суде.

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