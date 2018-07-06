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06.07.18 / 15:11 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

«Уральские авиалинии» запустили шесть новых рейсов из «Пулково»

Всего в летнем сезоне функционируют 25 регулярных направлений компании

уральские авиалинииАвиакомпания «Уральские авиалинии» запустила шесть новых рейсов из аэропорта «Пулково» этим летом. Об этом сообщили в управляющей компании аэропорта «Воздушные Ворота Северной Столицы» в пятницу.

Перевозчик начал выполнять рейсы в Фергану, Ургенч, Бухару (Узбекистан), Франкфурт-на-Майне (Германия), а также открыл чартерные программы на Родос (Греция) и в Пальма-де-Майорку (Испания). Всего в летнем сезоне функционируют полеты по 25 регулярным направлениям: Кипр, Грузия, Турция, Израиль, Киргизия Китай и другие страны. Также для повышения скорости обслуживания и удобства клиентов до конца августа компания открыла в аэропорту Петербурга дополнительную круглосуточную стойку приема багажа для уже зарегистрированных пассажиров, отмечают в «Уральских авиалиниях».

Добавим, «Уральские авиалинии» входят в пятерку лидирующих перевозчиков «Пулково» по объему пассажиропотока. За I полугодие авиакомпания обслужила в воздушной гавани Петербурга 423 тыс. человек, что на 12% больше в годовом соотношении.

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