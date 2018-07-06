В субботу в Кронштадт для участия в параде ВМФ прибудут четыре боевых корабля Фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Сообразительный», БДК «Иван Грен» и «Королев»

В субботу, 7 июля, в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде прибудут четыре боевых корабля. Об этом в Минобороны сообщили в пятницу.

В настоящий момент корабли заканчивают переход из главной базы Балтфлота, города Балтийск. В Петербург прибудут фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Сообразительный», большие десантные корабли «Иван Грен» и «Королев».

Когда корабли дойдут до Кронштадта, они приступят к тренировкам. По пути до Петербурга они отрабатывают плановые задачи по противовоздушной, противолодочной, противоминной обороне, а также проводят тренировки по совместному плаванию.

Ранее стало известно, что в Петербург для участия в параде прибыли три самолета Су-24 Черноморского флота.

После парада они отправятся обратно на базы. В Главном военно-морском параде в этом году примут участие более 40 кораблей ВМФ. Парад состоится 29 июля.