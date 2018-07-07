Правительство постановило создать ТОР в Пензенской области

Правительство России постановило создать ТОР «Заречный» в Пензенской области. Соответствующее постановление опубликовано в субботу.

ТОР решили создать на территории закрытого административно-территориального образования – город Заречный. В пояснительной записке к постановлению отмечено, что создание ТОР способствует устойчивому социально-экономическому развитию города. Также это поможет привлечет инвестиции, создать новые рабочие места и другое.

ТОР будут создавать за счет бюджета Заречного и Пензенской области. Также на это пойдут средства из внебюджетных источников.

Отметим, ранее правительство сообщило об открытии новых ТОР. Всего в стране появилось 19 ТОР. Большинство мест открытия – моногорода. Правительство считает, что в ближайшие 10 лет они привлекут 160 млрд рублей.