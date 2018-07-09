Все новости

09.07.18 / 19:21 Новости / Россия и мир / Экономика

Минфин уравнял цены на водку крепостью от 37 до 40 градусов

Теперь это 205 рублей за 0,5 л

Коллаж АБН

Министерство финансов России уравняло цену на водку крепостью от 37 до 40 градусов. Об этом в ведомстве сообщили в понедельник.

Как сообщили в Минфине, уравнять цены решили для того, чтобы не позволять производителям водки в 38 градусов не применять минимальную цену и продавать водку дороже. Ранее приказа по минимальной цене для водки этой крепости не существовало.

В результате минимальная цена для водки составит 205 рублей за пол-литра. Минимальная отпускная цена с завода составит 173 рубля, оптовая – 178 рублей.

Приказ был подготовлен в апреле этого года. Ранее цена для водки крепостью 38-39 градусов составляла 201 рубль, для водки в 37-38 градусов она вообще установлена не была. При этом ранее в Минфине обещали не повышать минимальные розничные цены. Акцизы на алкоголь в России заморожены еще на два года.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,156 seconds.