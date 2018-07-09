Минфин уравнял цены на водку крепостью от 37 до 40 градусов Теперь это 205 рублей за 0,5 л

Министерство финансов России уравняло цену на водку крепостью от 37 до 40 градусов. Об этом в ведомстве сообщили в понедельник.

Как сообщили в Минфине, уравнять цены решили для того, чтобы не позволять производителям водки в 38 градусов не применять минимальную цену и продавать водку дороже. Ранее приказа по минимальной цене для водки этой крепости не существовало.

В результате минимальная цена для водки составит 205 рублей за пол-литра. Минимальная отпускная цена с завода составит 173 рубля, оптовая – 178 рублей.

Приказ был подготовлен в апреле этого года. Ранее цена для водки крепостью 38-39 градусов составляла 201 рубль, для водки в 37-38 градусов она вообще установлена не была. При этом ранее в Минфине обещали не повышать минимальные розничные цены. Акцизы на алкоголь в России заморожены еще на два года.