Fort Group купила квартиру в доме Бродского Для создания частного музея

Управляющий партнер Fort Group Максим Левченко купил квартиру в доме поэта Иосифа Бродского. Об этом Левченко сообщил во вторник.

Он приобрел квартиру рядом с квартирой Бродского, передает РБК. Она расположена в доме Мурузи на Литейном проспекте. По словам Левченко, эта сделка дает старт созданию первого частного музея поэта. Инвестиции в проект составят более 1 млн евро.

Левченко заявил, что сделка закрыта. Площадь квартиры – 200 кв.м. Управляющий партнер Fort Group не раскрыл стоимость сделки. Приобретенное помещение вплотную примыкает к коммунальной квартире, в части которой проживала семья Бродского.

Площади обеих квартир предполагается объединить для создания полноценного музея поэта в Петербурге. В музее будут временные выставки, лектории и book-café. Левченко уточнил, что это будет «антимузей» — «точка притяжения разных творческих сил мегаполиса». Куратор нового музея – команда «Бродский.онлайн». По словам руководителя кураторской группы Павла Котляра, музей появится в течение двух-трех лет.

Добавим, «Бродский.онлайн» запущен в январе текущего года. Проект рассказывает о жизни и творчестве Бродского. Портал основал Петербургский фонд создания музея Иосифа Бродского. Председатель попечительского совета фонда – Левченко.