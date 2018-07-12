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12.07.18 / 21:27 Новости / Петербург и Ленобласть

Суд вновь рассмотрит иск о застройке у Пулковской обсерватории

Заседание назначили на 11 сентября

Фото Арт-группа «Явь»

Куйбышевский районный суд Петерубрга расссммтрит новый иск о завтройке территории у Пулковской обсерваториию Об этом в четверг сообщает ТАСС.

Заседание назначили на 11 сентября. Иск подали градозащитники, которые выступают против строительства рядом с объектом наследия ЮНЕСКО.

Напомним, ранее Верховный суд  отменил решение городского суда Петербурга относительно Пулковской обсерватории. Он признал планировку территории для проекта Setl City «Планеторгад» законной. Также проект планировки согласовали в Минкульте.

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