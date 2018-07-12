СШОР Приморского района Петербурга закажет технику для заливки льда на 21 млн рублей

Спортивная школа олимпийского резерва Приморского района Петербурга закажет ледозаливочную технику. Заявка на поиск поставщика в форме электронного аукциона была опубликована на официальном сайте госзакупок с среду.
По контракту, товар должен быть доставлен в течении 45 календарных дней с даты подписания договора. Проведение аукциона запланировано на 2 августа. Закупка произойдет у малых предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций.
Будет заказано две ледозаливочные машины. Техника должна быть новой, выпущенной не ранее 2017 года. Должна иметь бункер из нержавеющей стали, обладать виниловым покрытием и быть покрашенной в бело-синий цвет. Также в заказ войдет машинка для подрезки льда у бортов.
Добавим, ГБУ СШОР Приморского района была создана в 1947 году. Учредителем выступил комитет по физической культуре и спорту Петербурга. Отметим, на конец 2017 года в базе города было зафиксировано около 7500 спортивных объектов.
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