Все новости

12.07.18 / 16:52 Новости / Петербург и Ленобласть / Спорт

СШОР Приморского района Петербурга закажет технику для заливки льда на 21 млн рублей

Общая стоимость техники составит 21 млн рублей

Спортивная школа олимпийского резерва Приморского района Петербурга закажет ледозаливочную технику. Заявка на поиск поставщика в форме электронного аукциона была опубликована на официальном сайте госзакупок с среду.

По контракту, товар должен быть доставлен в течении 45 календарных дней с даты подписания договора. Проведение аукциона запланировано на 2 августа. Закупка произойдет у малых предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Будет заказано две ледозаливочные машины. Техника должна быть новой, выпущенной не ранее 2017 года. Должна иметь бункер из нержавеющей стали, обладать виниловым покрытием и быть покрашенной в бело-синий цвет. Также в заказ войдет машинка для подрезки льда у бортов.

Добавим, ГБУ СШОР Приморского района была создана в 1947 году. Учредителем выступил комитет по физической культуре и спорту Петербурга. Отметим, на конец 2017 года в базе города было зафиксировано около 7500 спортивных объектов.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,145 seconds.