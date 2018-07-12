СШОР Приморского района Петербурга закажет технику для заливки льда на 21 млн рублей Общая стоимость техники составит 21 млн рублей

Спортивная школа олимпийского резерва Приморского района Петербурга закажет ледозаливочную технику. Заявка на поиск поставщика в форме электронного аукциона была опубликована на официальном сайте госзакупок с среду.

По контракту, товар должен быть доставлен в течении 45 календарных дней с даты подписания договора. Проведение аукциона запланировано на 2 августа. Закупка произойдет у малых предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Будет заказано две ледозаливочные машины. Техника должна быть новой, выпущенной не ранее 2017 года. Должна иметь бункер из нержавеющей стали, обладать виниловым покрытием и быть покрашенной в бело-синий цвет. Также в заказ войдет машинка для подрезки льда у бортов.

Добавим, ГБУ СШОР Приморского района была создана в 1947 году. Учредителем выступил комитет по физической культуре и спорту Петербурга. Отметим, на конец 2017 года в базе города было зафиксировано около 7500 спортивных объектов.