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12.07.18 / 17:07 Новости / Россия и мир

Обновленная версия фургона УАЗ поступила в продажу

Новая трансформация легкого автомобиля УАЗ «Профи»

Ульяновский автомобильный завод объявил о старте продаж обновленной версии промтоварного фургона «Профи». Об этом в четверг сообщили в компании.

Автомобиль представлен в двух моделях: «оптимум» и «стандарт». Между собой они отличаются по внешним и внутренним материалам, по конструкции и оснащению. Объем обеих моделей – 12 м³. Цены начинаются с отметки 833 500 рублей. Фургон оснащен надежной защитой от взломов и проникновений, усилена подвеска спереди и сзади.

Напомним, в феврале Ульяновский автозавод выпустил специальные модели УАЗ «Профи» для выездной торговли. Новые модификации дает возможность перевозить продукции в отдаленные и малонаселенные пункты. Компания собирается продолжить расширять линейку УАЗ «Профи».

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