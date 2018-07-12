Обновленная версия фургона УАЗ поступила в продажу Новая трансформация легкого автомобиля УАЗ «Профи»

Ульяновский автомобильный завод объявил о старте продаж обновленной версии промтоварного фургона «Профи». Об этом в четверг сообщили в компании.

Автомобиль представлен в двух моделях: «оптимум» и «стандарт». Между собой они отличаются по внешним и внутренним материалам, по конструкции и оснащению. Объем обеих моделей – 12 м³. Цены начинаются с отметки 833 500 рублей. Фургон оснащен надежной защитой от взломов и проникновений, усилена подвеска спереди и сзади.

Напомним, в феврале Ульяновский автозавод выпустил специальные модели УАЗ «Профи» для выездной торговли. Новые модификации дает возможность перевозить продукции в отдаленные и малонаселенные пункты. Компания собирается продолжить расширять линейку УАЗ «Профи».