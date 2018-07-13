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13.07.18 / 18:10 Новости / Россия и мир

Во время ЧМ в «Яндекс. Картах» стали чаще искать букмекерские конторы и автомобильные парковки

А также стадионы

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Во время чемпионата мира по футболу в сервисе «Яндекс. Карты» пользователи стали чаще искать букмекерские конторы, стадионы и автомобильные парковки. Об этом в компании сообщили в пятницу.

Также пользователи искали через «Яндекс.Карты» спортивные магазины, чтобы купить обувь и одежду, и спорт-бары. Их популярность возросла на 68% и 53% соответственно. Интерес к парковкам вырос более чем в два раза.

При этом к букмекерским конторам сильнее всего вырос интерес в Нижнем Новгороде. Наиболее резкое изменение популярности баров и пабов произошло в Самаре. По росту спроса на гостиницы первое место занимает Екатеринбург.

Как ранее сообщали в «Рейтинге букмекеров», желание болельщиков поставить деньги на игру удваивалось в основном в дни матчей со сборной России. Максимальное значение (примерно 400 %) было зафиксировано в день матча Россия — Хорватия. Она стала самой прибыльной для букмекеров за весь турнир и побила рекорд игры Россия — Испания. При этом количество ставок на победу сборной России увеличивалось в зависимости от того, какие результаты она показывала. Таким образом, после победы в матчах над Саудовской Аравией и над Египтом количество ставок выросло, после поражения от Уругвая — снизилось. По итогам победы над испанцами опять увеличилось, сообщили в БК «Балбет».

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