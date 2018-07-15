В Хельсинки начались акции сторонников и противников встречи Путина и Трампа Акции пройдут и в понедельник

В Хельсинки начались акции сторонников, а также противников саммита Россия – США, на котором встретятся президенты стран Владимир Путин и Дональд Трамп. Мероприятия проходят в воскресенье.

Как передает «Интерфакс», в столице Финляндии уже прошел марш Helsinki Calling в поддержку прав человека и за демократию. Организаторы заявляли о 10 тыс. участниках, однако, по данным полиции, на акцию пришло 1,5 тыс. человек.

Кроме того, в воскресенье состоялся митинг молодежи правящей партии «Истинные финны» Welcome Trump. В акции в поддержку антимиграционной политики США поучаствовали до 70 человек. Они призывали сделать Америку великой, добавляет агентство.

Добавим, встреча Путина и Трампа намечена на понедельник, 16 июля. Ожидается, что в этот день продолжатся акции. По данным «Интерфакса», всего на 15-16 июля в полицию Хельсинки поступило 11 заявок о проведении массовых мероприятий.