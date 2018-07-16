Все новости

16.07.18 / 13:44 Новости / Россия и мир

Комитет Госдумы поддержал законопроект о повышении пенсионного возраста в России

Он является соисполнителем инициативы

Сюжет:
пенсии будут снижаться

Коллаж АБН

Комитет по бюджету и налогам Госдумы РФ одобрил и рекомендовал принять в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 2019 года. Заседание комитета состоялось в понедельник.

Добавим, комитет по бюджету и налогам выступает соисполнителем этой инициативы. В ходе обсуждения участники встречи в частности отметили, что в результате предлагаемых изменений рост пенсий должен быть в два раза выше инфляции и составить около 1 тыс. рублей. При этом, по словам главы Минтруда Максима Топилина, рассчитываться размер пенсий будет по-старому.

Напомним, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста в июне. Если документ будет принят, мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет (в настоящий момент 60 лет), а женщины — в 63 года (сейчас 55 лет). Ранее на заседании комитета Топилин также сообщил, что правительство планирует ежегодно направлять по 5 млрд рублей на программы переквалификации для людей, которые готовятся выйти не пенсию.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Реплики

  1. Олег Тимофеев 16.07.2018 at 14:38 - Reply

    Я конечно понимаю, что я экономист, и более того специалист в государственном и муниципальном управлении, но как же можно так обманывать народ? Ну вот пенсия 12 тыс. рублей. Прожиточный минимум в регионе 18 тыс. рублей, т.е. регион доплачивает 6 тыс. рублей. Поднимут на 1000 рублей станет 13 тыс., а регион будет доплачивать только 5 тыс. рублей, а как было 18 тыс. так и останется. Дурят нашего брата просто в наглую.

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

115 SQL queries done. Page generation took 0,142 seconds.