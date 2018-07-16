Комитет Госдумы поддержал законопроект о повышении пенсионного возраста в России

Комитет по бюджету и налогам Госдумы РФ одобрил и рекомендовал принять в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 2019 года. Заседание комитета состоялось в понедельник.
Добавим, комитет по бюджету и налогам выступает соисполнителем этой инициативы. В ходе обсуждения участники встречи в частности отметили, что в результате предлагаемых изменений рост пенсий должен быть в два раза выше инфляции и составить около 1 тыс. рублей. При этом, по словам главы Минтруда Максима Топилина, рассчитываться размер пенсий будет по-старому.
Напомним, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста в июне. Если документ будет принят, мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет (в настоящий момент 60 лет), а женщины — в 63 года (сейчас 55 лет). Ранее на заседании комитета Топилин также сообщил, что правительство планирует ежегодно направлять по 5 млрд рублей на программы переквалификации для людей, которые готовятся выйти не пенсию.
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Реплики
Я конечно понимаю, что я экономист, и более того специалист в государственном и муниципальном управлении, но как же можно так обманывать народ? Ну вот пенсия 12 тыс. рублей. Прожиточный минимум в регионе 18 тыс. рублей, т.е. регион доплачивает 6 тыс. рублей. Поднимут на 1000 рублей станет 13 тыс., а регион будет доплачивать только 5 тыс. рублей, а как было 18 тыс. так и останется. Дурят нашего брата просто в наглую.