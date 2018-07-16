Комитет Госдумы поддержал законопроект о повышении пенсионного возраста в России Он является соисполнителем инициативы

Комитет по бюджету и налогам Госдумы РФ одобрил и рекомендовал принять в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 2019 года. Заседание комитета состоялось в понедельник.

Добавим, комитет по бюджету и налогам выступает соисполнителем этой инициативы. В ходе обсуждения участники встречи в частности отметили, что в результате предлагаемых изменений рост пенсий должен быть в два раза выше инфляции и составить около 1 тыс. рублей. При этом, по словам главы Минтруда Максима Топилина, рассчитываться размер пенсий будет по-старому.

Напомним, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста в июне. Если документ будет принят, мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет (в настоящий момент 60 лет), а женщины — в 63 года (сейчас 55 лет). Ранее на заседании комитета Топилин также сообщил, что правительство планирует ежегодно направлять по 5 млрд рублей на программы переквалификации для людей, которые готовятся выйти не пенсию.