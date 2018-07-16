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16.07.18 / 21:22 Новости / Политика / Россия и мир

Путин: Обвинения против Пригожина рассыпаются

И сравнил его с Джорджем Соросом

Все обвинения во вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году, выдвинутые властями США против российского бизнесмена Евгения Пригожина, рассыпаются в суде. Такое заявление в понедельник сделал президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки.

Путин также в очередной раз подчеркнул, что Россия не вмешивалась в эти выборы. «Мы слышали обвинения в отношении фирмы «Конкорд». Насколько мне известно, эта фирма наняла американских адвокатов, и все обвинения в ее отношении рассыпались в американском суде», — цитирует слова Путина «Интерфакс».

Кроме того, Путин сравнил Пригожина с американским бизнесменом Джорджем Соросом, пишет «Фонтанка». По словам Путина, Сорос «тоже во все вмешивается». Даже в случае, если Пригожин оказал какое-то влияние на результат американских выборов, то это вмешательство не должно ассоциироваться со всей страной, полагает российский президент.

Напомним, во вторник в Хельсинки прошла встреча между Путиным и Трампом. На прошлом неделе власти США предъявили обвинение 12 офицерам ГРУ Минобороны во вмешательстве в выборы президента США. Они якобы были причастны к взломам серверов Демпартии и краже логинов и паролей. Отметим, расследование российского вмешательства длится с конца 2016 года.

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