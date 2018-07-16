Все новости

16.07.18 / 21:10 Новости / Политика / Россия и мир / Экономика

Путин в разговоре с Трампом подтвердил готовность России сохранить транзит газа через Украину

И предложил конструктивно работать

беларусь газПрезидент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом подтвердил готовность России сохранить транзит газа через территорию Украины. Об этом в понедельник сообщили в Кремле.

Путин подчеркнул, что озабоченность возможным исчезновением транзита в ходе переговоров выразил Трамп. Также он отметил, что в вопросах поставки газа в Европу у России и США «есть поле для сотрудничества». «Мы … могли бы конструктивно работать по регулированию международных рынков, потому что мы не заинтересованы в чрезвычайном падении цен ниже низшего предела», — заявил Путин.

Ранее Дональд Трамп, встречаясь с европейскими коллегами, сказал, что реализация российского проекта «Северный поток – 2» делает Европу в некоторой степени заложницей России. Напомним, США позиционируют себя как поставщика сжиженного газа в Европу. Однако минувшей зимой страна впервые за три года закупила у России несколько танкеров с СПГ из-за холодных зим. Поставки российского газа в Европу также выросли до рекордных уровней из-за холодов.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,140 seconds.