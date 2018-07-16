Путин в разговоре с Трампом подтвердил готовность России сохранить транзит газа через Украину И предложил конструктивно работать

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом подтвердил готовность России сохранить транзит газа через территорию Украины. Об этом в понедельник сообщили в Кремле.

Путин подчеркнул, что озабоченность возможным исчезновением транзита в ходе переговоров выразил Трамп. Также он отметил, что в вопросах поставки газа в Европу у России и США «есть поле для сотрудничества». «Мы … могли бы конструктивно работать по регулированию международных рынков, потому что мы не заинтересованы в чрезвычайном падении цен ниже низшего предела», — заявил Путин.

Ранее Дональд Трамп, встречаясь с европейскими коллегами, сказал, что реализация российского проекта «Северный поток – 2» делает Европу в некоторой степени заложницей России. Напомним, США позиционируют себя как поставщика сжиженного газа в Европу. Однако минувшей зимой страна впервые за три года закупила у России несколько танкеров с СПГ из-за холодных зим. Поставки российского газа в Европу также выросли до рекордных уровней из-за холодов.