Ленобласть получит 9% нового ФК «Ленинградец» Но финансированием клуба займутся 10 частных инвесторов

Правительство Ленинградской области получит 9% акций нового футбольного клуба «Ленинградец», однако не будет финансировать команду. Об этом во вторник сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Он пояснил, что за денежное обеспечение клуба будут отвечать десять частных инвесторов, которые разделят 90% акций ФК, передает ТАСС. Еще 1% акций получит генеральный директор клуба, бизнесмен Игорь Левит.

По словам Дрозденко, каждая компания-инвестор вложит по 10 млн рублей в бюджет клуба. Таким образом, гарантированный бюджет клуба на этот сезон составит 100 млн рублей. Губернатор также добавил, что игроки и сотрудники команды уже заключили контракты с ФК.

Между тем Игорь Левит рассказал, что также команда нашла нескольких спонсоров, передает РБК. Спонсорские контракты на первый год уже подписаны с девелоперами «Отделстрой» и «Строительный трест», но, как ожидается, будут и другие спонсоры.

Напомним, в начале июня владелец ФК «Тосно» девелопер Fort Group объявил о закрытии клуба. Сообщалось, что причиной закрытия стали финансовые трудности. Взамен этого клуба был созан новый ФК — «Ленинградец».