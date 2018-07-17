Администрация Петродворцового района сообщила о планах ликвидировать 129 свалок Убрали уже 22

Администрация Петродворцового района Петербурга сообщила о планах ликвидировать 129 несанкционированных свалок. Такое заявление администрация сделала во вторник.

Ведомство заключило госконтракты на ликвидацию свалок. Общий объем свалок составил 1,8 тыс. куб.м.

В администрации отметили, что в адресную программу входят более 129 адресов с отходами. Из них более 90% содержат железобетонные изделия, которые требуется удалять с помощью специальной техники.

В настоящее время ликвидировали 22 свалки. Остальные будут убраны до конца текущего года, уточнили в администрации.

Добавим, ранее правительство Петербурга сообщило о ликвидации 138 несанкционированных свалок с начала года. Это данные на 16 июля. В настоящий момент осталось убрать 165 свалок. Больше всего их в Петродворцовом районе, заявили в правительстве.