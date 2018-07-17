Все новости

17.07.18 / 19:43 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Администрация Петродворцового района сообщила о планах ликвидировать 129 свалок

Убрали уже 22

Фото: «Зеленый фронт»

Администрация Петродворцового района Петербурга сообщила о планах ликвидировать 129 несанкционированных свалок. Такое заявление администрация сделала во вторник.

Ведомство заключило госконтракты на ликвидацию свалок. Общий объем свалок составил 1,8 тыс. куб.м.

В администрации отметили, что в адресную программу входят более 129 адресов с отходами. Из них более 90% содержат железобетонные изделия, которые требуется удалять с помощью специальной техники.

В настоящее время ликвидировали 22 свалки. Остальные будут убраны до конца текущего года, уточнили в администрации.

Добавим, ранее правительство Петербурга сообщило о ликвидации 138 несанкционированных свалок с начала года. Это данные на 16 июля. В настоящий момент осталось убрать 165 свалок. Больше всего их в Петродворцовом районе, заявили в правительстве.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,143 seconds.