В Петербурге начались задержания участников акции против повышения пенсионного возраста Мероприятие было не согласовано

Сотрудники ОМОН начали задержания участников акции против повышения пенсионного возраста. Мероприятие проходит в Петербурге в среду.

По данным «Медиазоны», в настоящий момент задержаны около 10 человек. По информации «ОВД-Инфо», задержаны 14 человек. В свою очередь депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский сообщил, что участников акции начали задерживать на углу Невского проспекта и канала Грибоедова.

Добавим, акция противников повышения пенсионного возраста в России не была согласована с властями. Тогда организаторы решили провести ее форме «экскурсии», раздав участникам красные карточки. В ходе шествия от Малой Садовой улицы они поднимали карточки вверх.