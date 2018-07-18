Метрополитен возобновил строительные работы на станциях «Беговая» и «Новокрестовская» По ночам

ГУП «Петербургский метрополитен» возобновил строительные работы на станциях «Беговая» и «Новокрестовская». Об этом стало известно в среду.

Очевидцы сообщили, что спецтранспорт приезжал к «Беговой» две ночи подряд 17 и 18 июля. Подъезжало около 10 автомобилей, передает «Фонтанка» слова очевидцев.

В пресс-службе метрополитена изданию пояснили, что на станциях устраняют замечания. Источник в Смольном заявил, что на время чемпионата мира по футболу такие работы были запрещены. После ЧМ строительные работы возобновили, уточнил собеседник.

Напомним, официально «Беговую» и «Новокрестовскую» открыли 26 мая. На их строительство потратили 31,6 млрд рублей и 29,3 млрд рублей соответственно. Ранее пассажиры метро сообщали о протекании на «Беговой» ступенек и стены над эскалатором. У «Новокрестовской» во время сильного ветра снесло часть крыши.