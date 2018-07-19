ЦБ впервые нашел поддельные купюры номиналом 2 тыс. рублей Купюры ввели в оборот в 2017 году

Центробанк России впервые выявил поддельные купюры номиналом 2 тыс. рублей. Об этом в ЦБ сообщили в четверг.

Всего таких купюр нашли 16 штук. Лидером по подделкам опять стала пятитысячная купюра. В апреле-июне 2018 года таких купюр в России нашли почти 7 тыс. Также фальшивомонетчики любят подделывать купюры номиналом 1 тыс. рублей. Больше всего «фальшивок» разного номинала нашли в Центральном федеральном округе.

Напомним, новые купюры номиналом 2 тыс. рублей и 200 рублей ввели в оборот в октябре 2017 года. С начала 2018 года, по данным ЦБ, количество двухтысячных банкнот в обращении выросло в 11 раз. На двухтысячной купюре изображен космодром Восточный и мост на остров Русский.