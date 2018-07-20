Перевозки пассажиров группы «Аэрофлот» выросли на 8,2% за полгода Количество перевезенных пассажиров составило 24,9 млн человек

В первом полугодии 2018 года группа «Аэрофлот» увеличила перевозку пассажиров на 8,2% год к году. Об этом в компании сообщили в пятницу.

Количество перевезенных пассажиров группы за указанный период составило 24,9 млн человек. При этом июньский результат составил 5,2 млн человек и превысил показатель июня 2017 года на 11,4%. Авиакомпания «Аэрофлот», в том числе, увеличила перевозки в I полугодии на 6,4%, а в июне – на 9,6%.

Напомним, «Аэрофлот» — крупнейшая группа авиакомпаний в России. В группу входят авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Аврора» и «Победа». В совете директоров группы состоят 11 участников, восемь из которых – представители государства.