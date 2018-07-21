«Аэрофлот» заявил о перебоях в отправке багажа из «Шереметьево». Соответствующее сообщение компания опубликовала на сайте в субботу.
Происходят перебои в работе системы по отправке багажа, отметили в «Аэрофлоте». В авиакомпании уточнили, что восстанавливают систему. Компания обещала отправить недоставленный вовремя багаж другими рейсами.
Напомним, накануне более 100 пассажиров авиакомпании не получили свой багаж в Иркутске. Они вылетали из «Шереметьево». Сотрудник «Аэрофлота» сообщил о сбое в работе системы сортировки багажа. В «Шереметьево» заявили, что аэропорт работает в штатном режиме.
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