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21.07.18 / 15:58 Новости / Общество / Россия и мир

«Аэрофлот» заявил о перебоях в отправке багажа из «Шереметьево»

Проблемы с системой

Аэропорт «Шереметьево»

Фото: alter-tour.ru

«Аэрофлот» заявил о перебоях в отправке багажа из «Шереметьево». Соответствующее сообщение компания опубликовала на сайте в субботу.

Происходят перебои в работе системы по отправке багажа, отметили в «Аэрофлоте». В авиакомпании уточнили, что восстанавливают систему. Компания обещала отправить недоставленный вовремя багаж другими рейсами.

Напомним, накануне более 100 пассажиров авиакомпании не получили свой багаж в Иркутске. Они вылетали из «Шереметьево». Сотрудник «Аэрофлота» сообщил о сбое в работе системы сортировки багажа. В «Шереметьево» заявили, что аэропорт работает в штатном режиме.

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