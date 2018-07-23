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23.07.18 / 19:45 Новости / Россия и мир / Экономика

ФАС признала Tele2 виновным в создании ложного впечатления о причастности к FIFA

Из-за маркетинговой компании

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала сотового оператора Tele2 виновным в создании ложного впечатления о причастности к FIFA. Об этом ведомство сообщило в понедельник.

Комиссия антимонопольной службы признала действия оператора нарушением добросовестной конкуренции. Ведомство сообщило, что Tele2 разместила информацию о специальных тарифах и мероприятиях для болельщиков. Эта маркетинговая компания создает представление о причастности оператора к FIFA, считают в ФАС. При этом, FIFA не заключала договор с оператором связи.

В ведомстве заявили, что действия Tele2 вели к оттоку клиентов у официального спонсора FIFA – «Ростелекома». Из-за этого прибыль «Ростелекома» уменьшилась, уточнили в антимонопольной службе. Ведомство предписало Tele2 прекратить нарушающую законодательство деятельность.

Добавим, ранее ФАС требовала от операторов связи отменить внутрисетевой роуминг по стране. Ведомство предписало Tele2 пересмотреть тарифы до 31 мая. В начале июля антимонопольная служба пересмотрела сроки. Tele2 разрешено внести изменения до конца лета.

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