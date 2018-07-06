ФАС продлила отмену внутрисетевого роуминга Tele2 до конца лета

Федеральная антимонопольная служба продлила предписание для Tele2 по установлению экономически обоснованных тарифов до 31 августа. Об этом в службе сообщили в пятницу.
Срок продлили по ходатайству оператора, которое ФАС признала мотивированным. Ранее Tele2 предписали пересмотреть тарифы до 31 мая. Антимонопольная служба признала оператора виновным в установлении монопольно высоких тарифов в роуминге.
Напомним, в начале июня стало известно, что правительство поддержало законопроект об отмене национального и внутрисетевого роуминга. Он поступил в Госдуму в 2017 году. Отметим, в августе прошлого года ФАС предписала нескольким операторам, в том числе Tele2, устранить разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках по стране.
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