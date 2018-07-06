ФАС продлила отмену внутрисетевого роуминга Tele2 до конца лета Ранее Tele2 предписали пересмотреть тарифы до 31 мая

Федеральная антимонопольная служба продлила предписание для Tele2 по установлению экономически обоснованных тарифов до 31 августа. Об этом в службе сообщили в пятницу.

Срок продлили по ходатайству оператора, которое ФАС признала мотивированным. Ранее Tele2 предписали пересмотреть тарифы до 31 мая. Антимонопольная служба признала оператора виновным в установлении монопольно высоких тарифов в роуминге.

Напомним, в начале июня стало известно, что правительство поддержало законопроект об отмене национального и внутрисетевого роуминга. Он поступил в Госдуму в 2017 году. Отметим, в августе прошлого года ФАС предписала нескольким операторам, в том числе Tele2, устранить разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках по стране.