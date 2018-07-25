СМИ: Отказ России от гособлигаций США вызвал недовольство в Белом доме

Отказ России от вложений в государственные бумаги США и существенное сокращение активов вызвало недовольство у президента страны Дональда Трампа и в Белом доме. Об этом накануне пишет Business Insider De.
По данным издания, продажа ценных бумаг привела к небольшому росту процентных ставок в США. Business Insider указывает, что Россия нашла «ахиллесову пяту» США.
При этом то, что Россия продает американские гособлигации, не становится для США очень большой проблемой. Намного сильнее Белый дом волнует возможная продажа ценных бумаг Китаем.
Напомним, Россия с апреля по май 2018 года сократила активы в американских гособлигациях с $96 млрд до $15 млрд. Сокращение вложений было и ранее, однако теперь Россия покинула 30-ку крупнейших держателей гособлигаций США. Вложения в американские ценные бумаги существенно сократились после апрельских санкций, ударивших по крупным российским компаниям.
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Реплики
Нет ни одной статьи Tobias Schmidt из Business Insider с вменяемой аналитикой. Попытка перевести стрелки с ЕС на Россию и Китай смехотворны. Этот аналитик даже не указал точную цифру в 14,7 млрд.$ ценных бумаг США у России. Причина в конкуренции ЕС и США, а доля России с 96 млрд. $ была ничтожной на фоне вложений ЕС и Китая. Не знает и истинную причину продажи РФ ценных бумаг. У нас только в 2018 году надо заплатить долга 113,7 млрд.$ долга, еще 66,2 млрд.$ под вопросом, т.к. графики не определены. А вот на счетах и депозитах оставалось только 79,5 млрд.$ из 345,5 млрд.$. что явно недостаточно, т.к. 262,5 млрд.$ в различных бумагах было на 01.01.2018. Намечается в России обвал рубля в 1,8-2 раза. Истинная причина торговая война, объявленная Макроном между ЕС и США, а журналист просто попытался перевести стрелки на Россию и Китай.