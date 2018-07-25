СМИ: Отказ России от гособлигаций США вызвал недовольство в Белом доме Издание Business Insider говорит, что Россия нашла «ахиллесову пяту» США

Отказ России от вложений в государственные бумаги США и существенное сокращение активов вызвало недовольство у президента страны Дональда Трампа и в Белом доме. Об этом накануне пишет Business Insider De.

По данным издания, продажа ценных бумаг привела к небольшому росту процентных ставок в США. Business Insider указывает, что Россия нашла «ахиллесову пяту» США.

При этом то, что Россия продает американские гособлигации, не становится для США очень большой проблемой. Намного сильнее Белый дом волнует возможная продажа ценных бумаг Китаем.

Напомним, Россия с апреля по май 2018 года сократила активы в американских гособлигациях с $96 млрд до $15 млрд. Сокращение вложений было и ранее, однако теперь Россия покинула 30-ку крупнейших держателей гособлигаций США. Вложения в американские ценные бумаги существенно сократились после апрельских санкций, ударивших по крупным российским компаниям.