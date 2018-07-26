Банк ВТБ запустил линейку кредитов для малого бизнеса в сегменте сельского хозяйства На инвестиционные и оборотные цели

Банк ВТБ запустил линейку кредитов для малого бизнеса в сегменте агропромышленного комплекса (АПК). Об этом кредитная организация сообщила в четверг.

Банк представил несколько кредитных продуктов для АПК. Организация выдает средства на инвестиционные и оборотные цели. Срок – до семи лет.

Добавим, накануне ВТБ расширил возможности по получению предодобренных кредитов. Услуга стала доступна в рамках расчетно-кассового обслуживания. Также ей можно воспользоваться в рамках зарплатных проектов. Максимальная сумма кредита – 5 млн рублей.