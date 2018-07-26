Все новости

26.07.18 / 11:51 Банки / Новости / Россия и мир

Банк ВТБ запустил линейку кредитов для малого бизнеса в сегменте сельского хозяйства

На инвестиционные и оборотные цели

Фото АБН

Банк ВТБ запустил линейку кредитов для малого бизнеса в сегменте агропромышленного комплекса (АПК). Об этом кредитная организация сообщила в четверг.

Банк представил несколько кредитных продуктов для АПК. Организация выдает средства на инвестиционные и оборотные цели. Срок – до семи лет.

Добавим, накануне ВТБ расширил возможности по получению предодобренных кредитов. Услуга стала доступна в рамках расчетно-кассового обслуживания. Также ей можно воспользоваться в рамках зарплатных проектов. Максимальная сумма кредита – 5 млн рублей.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,143 seconds.