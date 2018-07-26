Завод Henkel в Тосно эвакуировали из-за обнаруженной авиабомбы Ее вывезут в пятницу

Завод Henkel в Тосно эвакуировали из-за обнаруженной авиабомбы. Об этом в четверг сообщили в ГУ МЧС по Ленинградской области.

Территорию завода оцепили, передает Online47. На предприятии обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Ее нашли во время земляных работ около склада горюче-смазочных материалов.

Кроме этого, спасатели эвакуировали сотрудников близлежащих предприятий. В частности, с завода косметических изделий ООО «Интерфил».

В МЧС региона заявили, что вывозить и разминировать снаряд будут только в пятницу. В настоящий момент на месте обнаружения бомбы выставлена охрана.

Добавим, ранее в четверг произошел пожар на заводе «Светлана». Там горели теплицы. Информация о пожаре поступила в МЧС около 11:55 часов. Спасатели ликвидировали возгорание в 12:27 часов. Площадь пожара – 70 кв.м.