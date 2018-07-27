ЦИК не поддержит инициативу КПРФ по проведению референдума по повышению пенсионного возраста Но говорят, что дело в формулировке, само предложение правомерно

Центральная избирательная комиссия не поддержит инициативу партии КПРФ по проведению референдума по вопросу повышения пенсионного возраста. Об этом в пятницу пишет РБК со ссылкой на постановление к заседанию.

ЦИК решил, что вопрос для референдума сформирован недостаточно корректно. Коммунисты предлагали задать вопрос «Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?»

По мнению членов ЦИК, формулировка «возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости» неконкретна. Она относится как к отсутствию указания на некий возраст, так и к отсутствию определения «страховая пенсия по старости», пишет РБК.

При этом в целом в комиссии полагают, что предложение о проведении референдума по пенсионному возрасту правомерно. «Наши граждане имеют право высказывать свое мнение о том, какой должна быть пенсионная система», — приводит слова Памфиловой ТАСС.

Напомним, о том, что в ЦИК поступил запрос на проведение референдума, стало известно на этой неделе. Ранее депутаты от КПРФ обращались в Мосгоризбирком.

Правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста в России внесли в Госдуму в июне. На этой неделе депутаты приняли его в первом чтении. Законопроект подразумевает поэтапное повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин до 63 лет.