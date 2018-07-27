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27.07.18 / 18:08 Новости / Политика / Россия и мир

ЦИК не поддержит инициативу КПРФ по проведению референдума по повышению пенсионного возраста

Но говорят, что дело в формулировке, само предложение правомерно

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Фото: newsinphoto.ru

Центральная избирательная комиссия не поддержит инициативу партии КПРФ по проведению референдума по вопросу повышения пенсионного возраста. Об этом в пятницу пишет РБК со ссылкой на постановление к заседанию.

ЦИК решил, что вопрос для референдума сформирован недостаточно корректно. Коммунисты предлагали задать вопрос «Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?»

По мнению членов ЦИК, формулировка «возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости» неконкретна. Она относится как к отсутствию указания на некий возраст, так и к отсутствию определения «страховая пенсия по старости», пишет РБК.

При этом в целом в комиссии полагают, что предложение о проведении референдума по пенсионному возрасту правомерно. «Наши граждане имеют право высказывать свое мнение о том, какой должна быть пенсионная система», — приводит слова Памфиловой ТАСС.

Напомним, о том, что в ЦИК поступил запрос на проведение референдума, стало известно на этой неделе. Ранее депутаты от КПРФ обращались в Мосгоризбирком.

Правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста в России внесли в Госдуму в июне. На этой неделе депутаты приняли его в первом чтении. Законопроект подразумевает поэтапное повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин до 63 лет.

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Реплики

  1. DFcz 28.07.2018 at 06:44 - Reply

    Криминальное ворье разворовало пенсионный фонд. Не секрет, что большая часть представителей псевдобизнеса получили свои капиталы с помощью горячего утюга и паяльника. Вся страна — это сборище банд. Типа банды братьев Ткачков или Цапков, хорошо известных в Краснодарском крае. «Бизнес не кошмарить» девиз современных правителей. А бизнеса нет. Везде местничество, очковтирательство, коррупция и беззаконие. Бизнес создал себе охрану, которая хорошо вооружена современными техническими средствами. Применяет их с нарушением закона. А действующая полиция, это «ласковые телята, которые двух маток сосут». И налогоплательщика, и криминал. Закон не соблюдается ни где. Государственности нет. Пенсии разворовали. На свои безумные проекты. Строят, не исходя потребности народа, а как бы вложить куда ни будь, свои неудачные капиталовложения. Почему бензин дорожает? Потому, что в руках криминала – монополия. Почему дети гибнут на Сиама-озере. Потому, что все детские лагеря — это базы бандитских группировок. Которые никто не кошмарит. А они кошмарят нас. Лишая пенсионеров, их доходов. Везде ложь, обман, злоба и жестокость. Фашизм процветает в России. А ведь просто сделать нормальное здравоохранение. Тратьте деньги только на оплату медицинских услуг. В которых нуждаются больные люди. Нет, финансируют армию чиновников-негодяев. Ведь просто сделать хороший инвестиционный климат в экономике. Отобрать деньги у воров и убийц, отдать трудолюбивому народу. Вор должен сидеть в тюрьме.

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